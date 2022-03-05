S&P Dow Jones виключить російські акції з торгів
S&P Dow Jones Indices заявив, що наступного тижня виключить російські акції зі своїх стандартних фондових індексів.
Про це пише wsj.
Повідомляється, що такі акції будуть виключені з ринків та інших індексів, що розвиваються, до відкриття ринку в середу.
Індекси S&P Dow Jones вказують на "погіршення рівня доступності російського ринку, яке може вплинути на здатність учасників ринку відтворювати індекси S&P DJI, що містять російські цінні папери".
Постачальник індексу заявив, що продовжить розрахунок фондових індексів для росії. У ньому йдеться, що такі індекси підтримуватимуться з погляду російського інвестора і можуть містити цінні папери, які не підходять для інвесторів у США чи Європі.
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