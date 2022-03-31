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В Україні залишаються знеструмленими понад 1300 населених пунктів

Четвер, 31 березня 2022, 21:11 - Ілля Колдомасов

Станом на 31 березня в Україні залишаються знеструмленими понад 1339 населених пунктів, загалом понад 925 тисяч споживачів. Без газопостачання залишаються 338 тисяч споживачів.

Про це повідомило Міністерсто енергетики у соцмережах.

Зокрема, за минулу добу відновлено електропостачання понад 71,8 тисячам споживачів.

Зокрема, у Донецькій області – 27,6 тисячам, Київській – 15,6 тисячам, Сумській – 14,8 тисячам, Харківській – 7 тисячам, Миколаївській – 4,7 тисячам, Житомирській – 1 тисячі, Запорізькій – 799 споживачам, Херсонській – 400 абонентам.

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Економічна правда
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