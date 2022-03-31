Українці отримали можливість обміняти готівкову гривню в Угорщині
Райффайзен Банк Україна у співпраці з Raiffeisen Bank Zrt реалізували послугу обміну готівкової гривні в Угорщині.
Про це повідомляє пресслужба Райфа.
Із 31 березня українці, які перебувають в Угорщині, можуть обмінювати свою готівку у гривні в мережі партнерських пунктів обміну валюти Exclusive Group у різних містах цієї країни. Перелік та адреси таких пунктів обміну валюти розміщено на сайті банку.
Наразі діє ліміт у розмірі 10 тис. грн на обмін гривневої готівки однією особою в день.
Українці також можуть обміняти свою готівкову гривню на євро в Австрії у відділеннях Raiffeisen Landesbanken та в Словаччині за підтримки Tatra Banka.
Крім того, громадяни України можуть відкрити рахунок у Raiffeisen в Австрії. Цю послугу пропонують також банки Групи Райффайзен у Словаччині, Румунії, Чеській Республіці, Угорщині, Боснії та Герцеговині, Болгарії та Косово.
Економічна правда
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