Українці отримали можливість обміняти готівкову гривню в Угорщині

Райффайзен Банк Україна у співпраці з Raiffeisen Bank Zrt реалізували послугу обміну готівкової гривні в Угорщині.

Про це повідомляє пресслужба Райфа.

Із 31 березня українці, які перебувають в Угорщині, можуть обмінювати свою готівку у гривні в мережі партнерських пунктів обміну валюти Exclusive Group у різних містах цієї країни. Перелік та адреси таких пунктів обміну валюти розміщено на сайті банку.

Наразі діє ліміт у розмірі 10 тис. грн на обмін гривневої готівки однією особою в день.

Українці також можуть обміняти свою готівкову гривню на євро в Австрії у відділеннях Raiffeisen Landesbanken та в Словаччині за підтримки Tatra Banka.

Крім того, громадяни України можуть відкрити рахунок у Raiffeisen в Австрії. Цю послугу пропонують також банки Групи Райффайзен у Словаччині, Румунії, Чеській Республіці, Угорщині, Боснії та Герцеговині, Болгарії та Косово.

Економічна правда