У РФ хочуть заборонити експорт насіння ріпака та соняшнику: бояться дефіциту

Мінсільгосп РФ пропонує заборонити до кінця серпня вивіз насіння ріпаку та соняшнику, а також запровадити квоти на експорт соняшникової олії та шроту.

Про це пише РБК із посиланням на заяву відомства.

Такий захід спрямований на виключення дефіциту та підвищення цін на продукцію в РФ.

"Встановити тимчасову заборону на експорт насіння соняшника та ріпаку з 1 квітня по 31 серпня поточного року", - йдеться у повідомленні відомства.

Також Мінсільгосп РФ запропонував з 15 квітня до кінця серпня запровадити квоти на експорт соняшникової олії обсягом 1,5 млн т, шроту обсягом 700 тис т.

Між виробниками їх розподілять "за історичним принципом".

Нагадаємо:

РФ може запровадити квоту на експорт продуктів переробки соняшника з 15 квітня до 1 вересня 2022 року - квота на експорт олії може становити 1,5 млн тонн, шроту - 700 тис тонн.

Економічна правда