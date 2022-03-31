У РФ хочуть заборонити експорт насіння ріпака та соняшнику: бояться дефіциту
Мінсільгосп РФ пропонує заборонити до кінця серпня вивіз насіння ріпаку та соняшнику, а також запровадити квоти на експорт соняшникової олії та шроту.
Про це пише РБК із посиланням на заяву відомства.
Такий захід спрямований на виключення дефіциту та підвищення цін на продукцію в РФ.
"Встановити тимчасову заборону на експорт насіння соняшника та ріпаку з 1 квітня по 31 серпня поточного року", - йдеться у повідомленні відомства.
Також Мінсільгосп РФ запропонував з 15 квітня до кінця серпня запровадити квоти на експорт соняшникової олії обсягом 1,5 млн т, шроту обсягом 700 тис т.
Між виробниками їх розподілять "за історичним принципом".
Нагадаємо:
РФ може запровадити квоту на експорт продуктів переробки соняшника з 15 квітня до 1 вересня 2022 року - квота на експорт олії може становити 1,5 млн тонн, шроту - 700 тис тонн.
Економічна правда
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