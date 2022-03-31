Всесвітня асоціація ядерних операторів переводить усі українські АЕС до Паризького центру

Рада керуючих Всесвітньої асоціації організацій, що експлуатують атомні електростанції (ВАО АЕС) ухвалила рішення стосовно переведення Енергоатому разом з усіма станціями й атомними енергоблоками до Паризького центру ВАО АЕС.

Про це повідомляє прес-служба Енергоатому у Telegram.

Таке рішення ухвалили 31 березня, підтримавши заявку ДП "НАЕК "Енергоатом".

До Паризького центру ВАО АЕС переводяться:

Запорізька АЕС (6 блоків ВВЕР-1000),

Рівненська АЕС (2 блоки ВВЕР-440, 2 блоки ВВЕР-1000),

Южно-Українська АЕС (3 блоки ВВЕР-1000),

Хмельницька АЕС (2 блоки ВВЕР-1000).

Українські атомні електростанції входили до московського центру ВАО АЕС від моменту створення цієї організації у 1989 році.

Всесвітня асоціація організацій, які експлуатують атомні електростанції (ВАО АЕС, WANO), об'єднує всіх операторів АЕС світу. Вона сприяє обміну досвідом експлуатації АЕС, щоб члени Асоціації могли спільно працювати для досягнення найвищого рівня безпеки та надійності під час експлуатації своїх атомних станцій.

Економічна правда