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НБУ закликав міжнародний пул ядерного страхування припинити співпрацю з РФ і Білоруссю

Четвер, 31 березня 2022, 17:26

НБУ звернувся з листом до Об'єднання страховиків з питань ядерних ризиків (Nuclear Risk Insurers) та Пулу ядерного страхування (Nuclear Insurance Pool) із проханням припинити будь-які ділові відносини із ядерними страховими пулами та страховими компаніями РФ і Білорусі.

Про це повідомили у прес-службі Нацбанку.

"Водночас Національний банк висловив сподівання на продовження повноцінної співпраці міжнародних страхових об’єднань з питань ядерних ризиків із Ядерним страховим пулом України", - йдеться у повідомленні.

Ситуація, що склалася в Україні, значно ускладнила перестрахування ядерних  ризиків. Окупанти тимчасово контролюють території Чорнобильської та Запорізької АЕС. Під потенційною загрозою перебувають дослідна ядерна установка "Джерело нейтронів" та сховище ядерних матеріалів Харківського фізико-технічного інституту, які з перших днів війни – під вогнем противника.

На жаль, ядерні ризики можуть значно зрости у короткостроковій перспективі. Тому сьогодні вкрай важливо приймати ризики перестрахування для всіх ядерних об’єктів України, забезпечуючи у такий спосіб їх фінансовий захист, йдеться у зверненні Національного банку.

"Пам’ятаючи трагедію Чорнобиля та Фукусіми-1, міжнародна спільнота не має права ігнорувати злочинні дії рф поблизу ядерних об'єктів України. Агресор наражає усе людство на ядерну небезпеку.

Просимо посилити міжнародний тиск на рф та рб та сказати рішуче "ні" свідомому створенню загроз цивільним ядерним об'єктам", - заявив голова Національного банку Кирило Шевченко.

Економічна правда

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НБУ страхові компанії страхування Росія
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