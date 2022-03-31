Всі розділи
Укр / Рус

У РФ девелопери відкладають відкриття ТЦ через вихід іноземних брендів

Четвер, 31 березня 2022, 17:12

Через масовий вихід із російського ринку іноземних брендів девелопери в РФ змушені відкладати відкриття торгових центрів - за перший квартал у Москві не відкрився жоден заявлений торгцентр.

Про це пише "Комерсант".

У першому кварталі цього року в Москві не відкрилося жодного заявленого торгцентру: термін здачі всіх об'єктів площею 76 тис. кв. м було перенесено, такі дані наводить "Колієрс Інтернешнл".

Девелопери вже скоротили загальний обсяг заявленого введення торгової нерухомості у Москві на 15%, до 257,3 тис. кв. м. Аналітики не виключають, що в результаті цьогоріч показник оновить десятирічний мінімум.

Попереднього разу його було досягнуто у 2018 році - 192,3 тис. кв. м. 

"Основна проблема - нестача орендарів. Багато об'єктів на високій стадії готовності зіткнулися зі складностями через призупинення роботи в країні великої кількості закордонних fashion-ритейлерів.

Бізнес у РФ заморозили 90 великих мереж, з яких 75% мають власні магазини, інші представлені в мультибрендових форматах. Для об'єктів немає сенсу відкриватися за заповнюваності менше 50%", - пише видання.

Економічна правда

"Економічна правда" тепер у Telegram. Ми відстежуємо, як швидко падає путінський режим, і які компанії приєднуються до бойкоту агресора. Підписатися можна тут.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

нерухомість Росія компанії ритейл
powered by lun.ua
Матеріали за темою
KAN Development хоче купити завод з виробництва панелей для швидкого будівництва житла 29 березня 2022, 18:10
Чи можна купувати нерухомість під час воєнного стану 29 березня 2022, 13:09
Заможні росіяни вкладають кошти у нерухомість в Туреччині і ОАЕ, ховаючись від санкцій – ЗМІ 28 березня 2022, 17:58
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті