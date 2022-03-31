У РФ девелопери відкладають відкриття ТЦ через вихід іноземних брендів
Через масовий вихід із російського ринку іноземних брендів девелопери в РФ змушені відкладати відкриття торгових центрів - за перший квартал у Москві не відкрився жоден заявлений торгцентр.
Про це пише "Комерсант".
У першому кварталі цього року в Москві не відкрилося жодного заявленого торгцентру: термін здачі всіх об'єктів площею 76 тис. кв. м було перенесено, такі дані наводить "Колієрс Інтернешнл".
Девелопери вже скоротили загальний обсяг заявленого введення торгової нерухомості у Москві на 15%, до 257,3 тис. кв. м. Аналітики не виключають, що в результаті цьогоріч показник оновить десятирічний мінімум.
Попереднього разу його було досягнуто у 2018 році - 192,3 тис. кв. м.
"Основна проблема - нестача орендарів. Багато об'єктів на високій стадії готовності зіткнулися зі складностями через призупинення роботи в країні великої кількості закордонних fashion-ритейлерів.
Бізнес у РФ заморозили 90 великих мереж, з яких 75% мають власні магазини, інші представлені в мультибрендових форматах. Для об'єктів немає сенсу відкриватися за заповнюваності менше 50%", - пише видання.
Економічна правда
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