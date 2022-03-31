ОПЕК+ не змінив план збільшення поставок нафти на ринок

Країни-експортери нафти (ОПЕК+) вирішили дотримуватися плану поступового збільшення видобутку після пандемії COVID-19 і не погодилися його розширити попри розпочату Росією війну.

Про це повідомляє Bloomberg.

ОПЕК таким чином знову вирішила не реагувати розширенням поставок на кризу, яка охопила ринки нафти.

Згідно з заявою, картель ратифікував очікуване рішення збільшення поставок на 432 тисяч барелів на добу, запланований на травень, на онлайн-засіданні в четвер. Зустріч тривала 12 хвилин – на хвилину менше, ніж минула.

Водночас з метою пом’якшити кризу, спричинену вторгненням Росії в Україну, адміністрація президента США Джо Байдена планує вивільняти близько 1 мільйона барелів на день із запасів сирої нафти протягом кількох місяців.

Еталонна нафта Brent на 13:05 знизилася на 5,6% до 107,05 долара за барель в Лондоні.

Нагадуємо:

Члени ОПЕК+, до яких входить і Росія, у липні минулого року домовилися збільшувати виробництво нафти на 400 тис барелів на добу щомісяця, починаючи із серпня.



Адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість вивільнення до 180 млн барелів нафти протягом кількох місяців із Стратегічного нафтового резерву.