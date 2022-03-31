Російські хакери здійснили атаки на об'єкти НАТО – Google

Компанія Google заявила, що хакерське угруповання з Росії, відоме як Coldriver або Callisto, атакувало тренувальні центри НАТО та військові організації низки східноєвропейських країн.

Про це повідомляє Reuters.

Кібератаки виявив підрозділ Google з аналізу загроз.

"Вперше TAG зафіксувала атаки Coldriver, ціллю якої стали військові органи кількох країн Східної Європи, а також Centre of Excellence НАТО", – йдеться у повідомленні.

Хакери спробували за допомогою фішингу вкрасти власні дані, такі як паролі, логіни та дані кредитних карток, повідомили в Google.

Компанії невідомо, чи були атаки успішними: хакери використовували нові адреси Gmail. Але успішних фішингових атак на самих облікових записах поштового сервісу зафіксовано не було.

За даними ЗМІ, угруповання Coldriver несе відповідальність за кілька атак на неназвані неурядові організації в США, українського військового підрядника та військовий орган неназваної балканської країни.