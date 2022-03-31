У РФ оператори зв'язку обмежують тарифи мобільного інтернету

У РФ оператори зв'язку почали відмовлятись від безлімітних тарифів - уже до літа оператори обмежать використання мобільного інтернету та на архівних тарифах, як рекомендувало Мінцифри

Про це пише "Комерсант".

"За останній місяць багато мобільних операторів змінили тарифні плани, відмовившись від безлімітів на мобільний інтернет.

Ще 1 березня Tele2 перезапустив тариф "Преміум", який раніше включав безлімітний мобільний інтернет - тепер обмежений 60 Гб. Yota (контролюється "Мегафоном") 24 березня оновила тарифи для смартфона, повністю відмовившись від безлімітного інтернету.

Сам "Мегафон" 15 березня перезапустив лінійку "Без переплат", тепер внутрішньомережеві дзвінки по Росії витрачають пакет хвилин, тоді як раніше вони були безкоштовні та безлімітні. Крім того, з пакетів операторів зникають опції трафіку, що не тарифікується, на додатки, наприклад, стрімінговий сервіс Spotify", - пише видання.

У листі операторам зв'язку від 28 березня Мінцифри рекомендувало "виключити необмежене споживання", щоб збалансувати споживаний абонентами трафік.

Нагадаємо:

Мінцифри РФ надіслало найбільшим телеком-операторам лист із рекомендацією обмежити безлімітні тарифні плани для клієнтів.

Російські оператори мобільного зв'язку заявляють, що у "поточних економічних умовах" резервів обладнання вистачить на 6 місяців, а збої у їхній роботі можуть розпочатися вже влітку.

Економічна правда