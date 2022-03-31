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Метінвест запускає роботу заводу у Запоріжжі після консервації

Четвер, 31 березня 2022, 12:41 - Дана Гордійчук

Метінвест ухвалив рішення вивести з режиму консервації основне обладнання Запорізького ливарно-механічного заводу.

Про це повідомила пресслужба Метінвесту. 

"Ми маємо всі підстави для відновлення роботи: воєнна ситуація в Запоріжжі є контрольованою, ми отримали як стандартні замовлення, так і унікальні запити від клієнтів, тож зараз докладаємо максимальних зусиль для їх виконання, – зазначив в. о. генерального директора заводу Ігор Долгозвяго.

Завод відновив роботу основних підрозділів: механічного цеху, цеху металоконструкцій та відділення виробництва фасонного лиття. Наразі на Запорізькому ливарно-механічному заводі планують виготовляти й відновлювати деталі для підприємств Метінвесту – Запоріжсталі, Каметсталі, Метінвест Покровськвугілля та гірничозбагачувальних комбінатів Групи Метінвест. 

Також підприємство планує виробляти нові види продукції – запчастини для кар’єрної та вантажопідіймальної автомобільної техніки.

Компанія також надала пріоритетне право працевлаштування на відкриті вакансії дефіцитних професій на завод для фахівців, евакуйованих із Маріуполя до Запоріжжя.

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Нагадуємо:

Раніше міністр інфраструктури Олександр Кубраков заявляв, що цього тижня окремі металургійні заводи відновлюватимуть виробництво і зможуть частково експортувати свою продукцію.

Втрати металургії України від розпочатої Росією війни становлять 30-40% їхніх довоєнних потужностей.

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експорт Метінвест металургія
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