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У Швейцарії вже другий банк допомагає росіянам обходити санкції

Четвер, 31 березня 2022, 11:45 - Дана Гордійчук

Вже другий швейцарський банк, CIM Banque, дозволяє громадянам Російської Федерації оформлювати картки Visa/Mastercard попри їхній вихід з Росії.

Про це повідомляють "Схеми" (Радіо Свобода).

Банк пропонує росіянам можливість відкрити мультивалютний рахунок та оформлювати віртуальні та пластикові картки міжнародних платіжних систем Visa/Mastercard. У березні вони повідомили про припинення роботи в Росії.

Менеджерка банку CIM Banque Катерина письмово підтвердила це журналістам, які звернулися до установи під виглядом клієнтів. Вона також повідомила, що картку Visa/Mastercard можна оформити не лише віртуальну, але фізичну – і "її можна буде поповнювати через інтернет-банкінг або через оператора".

У банку розповіли, що для цього потрібна копія закордонного паспорта, довідка з місця проживання та податковий номер. Після цього треба перерахувати перший депозит у сумі 5 тисяч доларів, євро чи швейцарських франків, далі буде "проведена відеоконференція". Розгляд документів, повідомили у CIM Banque, триває від 3 до 5 днів.

CIM Banque – це приватний швейцарський банк, заснований Франческо Синьйоріо (Francesco Signorio) у 1990 році зі штаб-квартирою у Женеві. У швейцарському реєстрі Francesco Signorio зазначений, як директор банку, а серед менеджменту є російські прізвища. Банк має свою сторінку також і російською мовою.

Нагадуємо:

Швейцарський інтернет-банк Dukascopy Bank дозволяв росіянам обходити санкції та отримувати картки Visa/Mastercard резидентам Росії, але після розслідування журналістів "Схем" прибрав таку можливість.

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Швейцарія банки
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