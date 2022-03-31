ЄБРР: економіка України скоротиться на п'яту частину цього року

За даними Європейського банку реконструкції та розвитку, економіка України скоротиться на п'яту частину цього року, а потім відновиться у 2023 році, якщо все піде за сценарієм із припиненням вогню через пару місяців.

Про це повідомляє bloomberg.

Прогноз схильний до серйозних ризиків погіршення "у разі ескалації бойових дій або обмеження експорту газу з Росії", - йдеться у звіті організації.

Прогнози припускають, що перемир'я буде досягнуто протягом кількох місяців, а відновлення країни може розпочатися 2023 року, наступного року економіка зросте на 23%, йдеться у повідомленні.

Нагадуємо:

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль оцінив скорочення української економіки за підсумками місяця повномасштабної війни у 35% і вище, а загальні збитки з урахуванням майбутніх періодів сягають трильйона доларів.