Регулятор грального бізнесу закликає іноземні компанії блокувати партнерство з РФ

Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) звернулася до представників іноземних компаній-постачальників даних для букмекерських компаній "приєднатися до заходів щодо зупинення військової агресії РФ проти України".

Про це повідомляє прес-служба КРАІЛ у Telegram.

Також Комісія звернулась до компаній-постачальників софту для організаторів азартних ігор.

"На знак солідарності з Україною та засудження варварства росії міжнародна спільнота розпочала введення санкцій, а міжнародні компанії припиняють роботу з країною-агресором.

Провідні світові компанії індустрії спортивних ставок (за інформацією з відкритих джерел) вже приєдналися до протесту, щоб підтримати Україну, зокрема William Hill і Bet 365 вийшли з російського ринку; LeoVegas, Statscore, DraftKings, Fan Duel, OPAP, Coolbet - відкликали пропозиції ставок на російські спортивні події. Також свою роботу припинив і PokerStars. Національна хокейна ліга та інші організації по всьому світу призупинили всі ділові партнерства з букмекерськими компаніями рф", - йдеться у заяві.

КРАІЛ закликала компанії (представників іноземних компаній-постачальників даних для букмекерських компаній та компаній-постачальників софту для організаторів азартних ігор) припинити будь-які існуючі партнерські та бізнес відносини в РФ.

А також - припинити співпрацю з російськими спортивними лігами та постачання продуктів, програмного забезпечення для російських букмекерських контор, надання технічної підтримки та обслуговування російських клієнтів:

Betradar

Betgenius

Lsports

Донбест

ExeFeed

Goalserve

Pinnacle Sports

Betfair

Betable

eOddsmaker

Sportsdata

Running Ball

RTSmunity

Genius Sports

Sportradar

Greentube

NetEnt

Novomatic

Firma ABC International

Digitain

SBTech

BetConstruct.

"Наразі це вже не питання ведення бізнесу, це питання миру і життя. З мовчазної згоди представників російського ринку азартних ігор податки йдуть на фінансування міжнародного тероризму", - додали в Комісії.

Економічна правда