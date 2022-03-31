Регулятор грального бізнесу закликає іноземні компанії блокувати партнерство з РФ
Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) звернулася до представників іноземних компаній-постачальників даних для букмекерських компаній "приєднатися до заходів щодо зупинення військової агресії РФ проти України".
Про це повідомляє прес-служба КРАІЛ у Telegram.
Також Комісія звернулась до компаній-постачальників софту для організаторів азартних ігор.
"На знак солідарності з Україною та засудження варварства росії міжнародна спільнота розпочала введення санкцій, а міжнародні компанії припиняють роботу з країною-агресором.
Провідні світові компанії індустрії спортивних ставок (за інформацією з відкритих джерел) вже приєдналися до протесту, щоб підтримати Україну, зокрема William Hill і Bet 365 вийшли з російського ринку; LeoVegas, Statscore, DraftKings, Fan Duel, OPAP, Coolbet - відкликали пропозиції ставок на російські спортивні події. Також свою роботу припинив і PokerStars. Національна хокейна ліга та інші організації по всьому світу призупинили всі ділові партнерства з букмекерськими компаніями рф", - йдеться у заяві.
КРАІЛ закликала компанії (представників іноземних компаній-постачальників даних для букмекерських компаній та компаній-постачальників софту для організаторів азартних ігор) припинити будь-які існуючі партнерські та бізнес відносини в РФ.
А також - припинити співпрацю з російськими спортивними лігами та постачання продуктів, програмного забезпечення для російських букмекерських контор, надання технічної підтримки та обслуговування російських клієнтів:
- Betradar
- Betgenius
- Lsports
- Донбест
- ExeFeed
- Goalserve
- Pinnacle Sports
- Betfair
- Betable
- eOddsmaker
- Sportsdata
- Running Ball
- RTSmunity
- Genius Sports
- Sportradar
- Greentube
- NetEnt
- Novomatic
- Firma ABC International
- Digitain
- SBTech
- BetConstruct.
"Наразі це вже не питання ведення бізнесу, це питання миру і життя. З мовчазної згоди представників російського ринку азартних ігор податки йдуть на фінансування міжнародного тероризму", - додали в Комісії.
Економічна правда
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