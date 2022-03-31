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Регулятор грального бізнесу закликає іноземні компанії блокувати партнерство з РФ

Четвер, 31 березня 2022, 10:50

Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) звернулася до представників іноземних компаній-постачальників даних для букмекерських компаній "приєднатися до заходів щодо зупинення військової агресії РФ проти України".

Про це повідомляє прес-служба КРАІЛ у Telegram.

Також Комісія звернулась до компаній-постачальників софту для організаторів азартних ігор.

"На знак солідарності з Україною та засудження варварства росії міжнародна спільнота розпочала введення санкцій, а міжнародні компанії припиняють роботу з країною-агресором.

Провідні світові компанії індустрії спортивних ставок (за інформацією з відкритих джерел) вже приєдналися до протесту, щоб підтримати Україну, зокрема William Hill і Bet 365 вийшли з російського ринку; LeoVegas, Statscore, DraftKings, Fan Duel, OPAP, Coolbet - відкликали пропозиції ставок на російські спортивні події. Також свою роботу припинив і PokerStars. Національна хокейна ліга та інші організації по всьому світу призупинили всі ділові партнерства з букмекерськими компаніями рф", - йдеться у заяві.

КРАІЛ закликала компанії (представників іноземних компаній-постачальників даних для букмекерських компаній та компаній-постачальників софту для організаторів азартних ігор) припинити будь-які існуючі партнерські та бізнес відносини в РФ.

А також - припинити співпрацю з російськими спортивними лігами та постачання продуктів, програмного забезпечення для російських букмекерських контор, надання технічної підтримки та обслуговування російських клієнтів:

  • Betradar
  • Betgenius
  • Lsports
  • Донбест
  • ExeFeed
  • Goalserve
  • Pinnacle Sports
  • Betfair
  • Betable
  • eOddsmaker
  • Sportsdata
  • Running Ball
  • RTSmunity
  • Genius Sports
  • Sportradar
  • Greentube
  • NetEnt
  • Novomatic
  • Firma ABC International
  • Digitain
  • SBTech
  • BetConstruct.

"Наразі це вже не питання ведення бізнесу, це питання миру і життя. З мовчазної згоди представників російського ринку азартних ігор податки йдуть на фінансування міжнародного тероризму", - додали в Комісії.

Економічна правда

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компанії гральний бізнес Росія
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