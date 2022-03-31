Всі розділи
Укр / Рус

Провайдерів, які відмовляються блокувати пропаганду РФ, виключають з реєстру. Далі – серйозніші санкції

Четвер, 31 березня 2022, 10:19

Інтернет-провайдерів, які відмовляються блокувати російську пропаганду, почали виключати з Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій. Далі на компанії чекає вжиття більш серйозних санкцій.

Про це повідомляє Держспецзв'язку в Telegram.

Так, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектру та надання послуг поштового зв'язку, ухвалила рішення про виключення ТОВ "НЕТАСІСТ" та ТОВ "НЕТАССІСТ" із Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій.

"Причина - невиконання розпоряджень та вимог Національного центру оперативно-технічного управління електронними комунікаційними мережами України (НЦУ), який діє при Держспецзв’язку, під час воєнного стану.

Зокрема тих, що стосуються безпеки електронних комунікаційних мереж і послуг та блокування ворожих доменів в Україні", - йдеться у повідомленні.

Далі буде ухвалене рішення про те, що робити з порушниками, кажуть у Держспецзв'язку.

Це можуть бути:

  • встановлення тимчасових особливостей маршрутизації трафіка, відповідно до цього рішення
  • анулювання дозволів на користування номерним ресурсом
  • анулювання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом
  • виключення інформації з інших реєстрів, ведення яких здійснюється національною комісією.

У відомстві нагадали, що в умовах воєнного стану постачальники електронних комунікаційних мереж та/або послуг зобов’язані невідкладно вживати заходів для виконання доручень НЦУ.

Економічна правда

"Економічна правда" тепер у Telegram. Ми відстежуємо, як швидко падає путінський режим, і які компанії приєднуються до бойкоту агресора. Підписатися можна тут.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

зв'язок інтернет
powered by lun.ua
Матеріали за темою
Київстар поширив дію внутрішніх тарифів на дев’ять країн Європи 30 березня 2022, 16:49
У РФ оператори мобільного зв'язку заявляють про ризик аварій через 4-6 місяців 28 березня 2022, 18:50
У трьох областях значно покращилася робота мереж мобільних операторів – регулятор 20 березня 2022, 20:45
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті