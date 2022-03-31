Провайдерів, які відмовляються блокувати пропаганду РФ, виключають з реєстру. Далі – серйозніші санкції

Інтернет-провайдерів, які відмовляються блокувати російську пропаганду, почали виключати з Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій. Далі на компанії чекає вжиття більш серйозних санкцій.

Про це повідомляє Держспецзв'язку в Telegram.

Так, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектру та надання послуг поштового зв'язку, ухвалила рішення про виключення ТОВ "НЕТАСІСТ" та ТОВ "НЕТАССІСТ" із Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій.

"Причина - невиконання розпоряджень та вимог Національного центру оперативно-технічного управління електронними комунікаційними мережами України (НЦУ), який діє при Держспецзв’язку, під час воєнного стану.

Зокрема тих, що стосуються безпеки електронних комунікаційних мереж і послуг та блокування ворожих доменів в Україні", - йдеться у повідомленні.

Далі буде ухвалене рішення про те, що робити з порушниками, кажуть у Держспецзв'язку.

Це можуть бути:

встановлення тимчасових особливостей маршрутизації трафіка, відповідно до цього рішення

анулювання дозволів на користування номерним ресурсом

анулювання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом

виключення інформації з інших реєстрів, ведення яких здійснюється національною комісією.

У відомстві нагадали, що в умовах воєнного стану постачальники електронних комунікаційних мереж та/або послуг зобов’язані невідкладно вживати заходів для виконання доручень НЦУ.

Економічна правда