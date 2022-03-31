ТРЦ Sky Mall у Києві заблокував орендарям доступ до магазинів – медіа

Керівництво столичного торговельно-розважального центру Sky Mall не дає доступ орендарям до їх торгових точок і товарних залишків, та вимагає орендну плату за березень 2022 року.

Про це розповіли орендарі ТРЦ виданню RAU.

25 лютого охорона ТРЦ відмовилася надати доступ до торгових точок представникам брендів SOVA та LOVE YOU. Згодом співробітники ТРЦ Sky Mall, що відповідальні за роботу з орендарями, зникли зі зв’язку.

Через декілька днів все ж вдалося зв’язатися з менеджером відділу оренди ТРЦ, але дійти згоди все одно не вдалося, розповідають представники брендів.

"Для вивезення товару у нас вимагали сплатити повну оренду за березень. Оренда одного з магазинів була сплаченою, але нам відмовили у вивезенні товару з цього магазину, поки ми не здійснимо оплату за оренду за березень й за другий магазин", – заявили представники брендів.

Аналогічна ситуація склалася у мережі "Фокстрот", пише видання.

"У нас ліквідований склад, наше основне джерело постачання товару. Є обмеження по закупкам. Тому наш єдиний ресурс – це переміщення товарів з магазинів із тих об’єктів, які не працюють", – заявив керівник з розвитку мережі Фокстрот Василь Шургот.

За його словами переговорний процес зі Sky Мall заходить в глухий кут.

"Торговий центр зачинено. Наші товарні залишки в ньому – приблизно на 15 млн грн. Звісно, з таких об’єктів ми вимушені вивозити товар. Це не говорить про те, що ми закриваємо магазин. Це говорить про переміщення товарних залишків для забезпечення товаром працюючих магазинів", – пояснив він.

Мережі Novus також не дають змогу евакуювати товар та поповнити функціонуючі торгові точки або ж передати його на гуманітарну допомогу.

"Sky Мall не відповідає ні на які наші пропозиції, посилаються на чинні договори, які в їхньому розумінні продовжують діяти. Не всі мають розуміння, що непрацюючі магазини – це не джерело доходу", – сказав операційний директор Novus Олексій Панасенко.

Представники ТРЦ Sky Mall не відповіли на запит про коментар.