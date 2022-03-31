Виробник вантажівок MAN зупинив два заводи в Європі через брак компонентів з України

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Німецький виробник вантажних автомобілів та автобусів MAN заявив, що його підприємства у Мюнхені та польському Кракові зупинено з 14 березня через припинення постачання електричних проводів, що випускаються на українських заводах.

Про це з посиланням на повідомлення компанії передає "Інтерфакс-Україна".

На трьох інших підприємствах MAN обсяги виробництва скорочені, зокрема, на заводі з випуску двигунів у Нюрнберзі.

Компанія, що належить Volkswagen Group, заявила, що змушена відправити в неоплачувану відпустку 11 тисяч співробітників через російське військове вторгнення в Україну.

"Постачальники електричної проводки для вантажівок не можуть випускати її на українських підприємствах або можуть виробляти її в дуже обмежених обсягах. У результаті ми можемо втратити виробництво на кілька тижнів, що різко скоротить показники випуску у другому кварталі", – йдеться у повідомленні.

Компанія повідомила, що вже почала шукати додаткові джерела постачання проводки для вантажівок в інших країнах.

"Однак це триватиме кілька місяців", – заявив головний виконавчий директор MAN Александр Власкамп.

У компанії зазначають, що її співробітники будуть переведені на схему скороченого робочого дня, за якої MAN компенсує їм 80% втраченого доходу як за рахунок власних, так і державних коштів.

Проблеми українських постачальників раніше призвели до перебоїв у роботі підприємств Volkswagen та BMW.