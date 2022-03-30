Всі розділи
Укр / Рус

Міністр енергетики про після зустріч з головою МАГАТЕ: стриманий оптимізм

Середа, 30 березня 2022, 22:19 - Ілля Колдомасов

Міністр енергетики України охарактеризував результат зустрічі з директором МАГАТЕ Рафаелем Маріано Гроссі стриманим оптимізмом.

Про це він повідомив у соцмережах.

Галущенко також висловив впевненість, що перемовини стануть надійним фундаментом для подальшої результативної співпраці України і МАГАТЕ та "нашій спільній роботі із протидії агресору, запобіганню актам ядерного тероризму та забезпеченні ядерної безпеки України і світу".

Нагадуємо:

Раніше генеральний директор МАГАТЕ після відвідання України повідомив про розгляд конкретних кроків щодо надання у терміновому порядку допомоги в захисті її ядерних об'єктів.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

ядерна енергетика
powered by lun.ua
Матеріали за темою
"Енергоатом" відмовляється від російського ядерного палива 11 березня 2022, 08:06
"Критичної температури ЧАЕС досягне за сім діб". Голова "Енергоатому" про ситуацію на захоплених окупантами АЕС 9 березня 2022, 16:55
МАГАТЕ заявила, що безпекова ситуація на ЧАЕС "не критична" 9 березня 2022, 16:21
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті