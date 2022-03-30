Міністр енергетики про після зустріч з головою МАГАТЕ: стриманий оптимізм
Середа, 30 березня 2022, 22:19 -
Міністр енергетики України охарактеризував результат зустрічі з директором МАГАТЕ Рафаелем Маріано Гроссі стриманим оптимізмом.
Про це він повідомив у соцмережах.
Галущенко також висловив впевненість, що перемовини стануть надійним фундаментом для подальшої результативної співпраці України і МАГАТЕ та "нашій спільній роботі із протидії агресору, запобіганню актам ядерного тероризму та забезпеченні ядерної безпеки України і світу".
Нагадуємо:
Раніше генеральний директор МАГАТЕ після відвідання України повідомив про розгляд конкретних кроків щодо надання у терміновому порядку допомоги в захисті її ядерних об'єктів.
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