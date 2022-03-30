Міністр енергетики про після зустріч з головою МАГАТЕ: стриманий оптимізм

Міністр енергетики України охарактеризував результат зустрічі з директором МАГАТЕ Рафаелем Маріано Гроссі стриманим оптимізмом.

Про це він повідомив у соцмережах.

Галущенко також висловив впевненість, що перемовини стануть надійним фундаментом для подальшої результативної співпраці України і МАГАТЕ та "нашій спільній роботі із протидії агресору, запобіганню актам ядерного тероризму та забезпеченні ядерної безпеки України і світу".

Нагадуємо:

Раніше генеральний директор МАГАТЕ після відвідання України повідомив про розгляд конкретних кроків щодо надання у терміновому порядку допомоги в захисті її ядерних об'єктів.