Третина українських компаній втратили через війну понад мільйон доларів
Третина українських бізнесів втратили понад 1 мільйон доларів за місяць війни.
Про це йдеться у результатах дослідження Європейської бізнес асоціації.
13% керівників компаній оцінюють втрати бізнесу в діапазоні від 500 тисяч до 1 млн доларів, 28% – від 100 до 500 тисяч доларів, і 14% оцінюють втрати на суму до 100 тисяч доларів.
Тільки 1% серед опитаних компаній не зазнали жодних втрат за місяць війни. Інші компанії ще ведуть підрахунок отриманих збитків.
Для того, аби залишатися на плаву, 68% компаній скорочують витрати, 44% вдаються до отримання заборгованості від клієнтів або партнерів, 35% проводять релокацію підприємств, а 13% запускають нові бізнес-напрямки.
Кожне четверте підприємство, зокрема 25% опитаних переорієнтовують свій бізнес на гуманітарні потреби, а 13% – на потреби армії.
Для продовження роботи бізнесу 23% шукають клієнтів на іноземних ринках, а 15% – в пошуках фінансування. Водночас 9% бізнесу змушені вдаватися до скорочення персоналу, а 8% повідомляють, що не можуть втримати свій бізнес на плаву.
7 найбільших проблем для бізнесу, за версією спільноти Асоціації, наразі виглядають таким чином в порядку пріоритетності:
Труднощі з логістикою
Проблеми з поставками товарів
Замороження контрактів з іноземними та локальними клієнтами
Низька купівельна спроможність населення
Пошкоджені потужності, основний фонд бізнесу, інфраструктура
Нестача фінансових ресурсів та інвестицій
Нестача сировини
1% серед опитаних офісів компаній в Україні наразі підпорядковуються Російській Федерації, при цьому 7% повідомляють, що їхнє підпорядкування РФ вже скасоване. 22% опитаних компаній повідомляють, що ніколи не мали бізнес-зв’язків з РФ.
Економічна правда
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