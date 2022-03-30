Київрада скасувала орендну плату для бізнесу на комунальних площах

У середу Київрада на своєму засіданні схвалила низку стимулів для бізнесу, зокрема – скасувала орендну плату на комунальних площах та спростила умови для роботи пересувної торгівлі.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Головними питаннями сьогоднішнього засідання, в якому взяли участь 90 депутатів, стали рішення, що стимулулюватимуть роботу столичного бізнесу. Бо в умовах воєнного стану, коли така складна ситуація, економіка повинна працювати", – заявив мер.

Так, Київрада ухвалила рішення зменшити плату за договорами для пересувної торгівлі та ресторанних майданчиків до символічної 1 гривні. Сплата пайової участі для них становитиме 50% від існуючої.

Для бізнесу, що працює на комунальних площах, передбачене повне звільнення від сплати за оренду, а для паркувальних майданчиків передбачені пільги від міста.

Є новина і для рекламних компаній – для тих, хто на рекламних площах у місті розміщують соціальну та патріотичну рекламу, також передбачені пільги від міста.

"Ми розраховуємо, що обсяг пільг, які надасть місто, компенсується надходженнями від ПДФО та бізнесу, що буде працювати", – зазначив Кличко.