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На сайт Київської ОВА здійснюється масована кібератака

Середа, 30 березня 2022, 16:29

На офіційний сайт Київської обласної військової адміністрації здійснюється масована кібератака, фахівці проводять всі необхідні процедури для захисту сайту.

Про це повідомив у Telegram голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк.

"Фахівці проводять всі необхідні процедури для захисту сайту. Можливі перебої в роботі.

В разі недоступності сайту, закликаємо користуватись офіційними каналами комунікації Київської обласної військової адміністрації в мережах Facebook та Telegram", - написав він.

Економічна правда

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Київ кібератака
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