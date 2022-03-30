На сайт Київської ОВА здійснюється масована кібератака
На офіційний сайт Київської обласної військової адміністрації здійснюється масована кібератака, фахівці проводять всі необхідні процедури для захисту сайту.
Про це повідомив у Telegram голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк.
"Фахівці проводять всі необхідні процедури для захисту сайту. Можливі перебої в роботі.
В разі недоступності сайту, закликаємо користуватись офіційними каналами комунікації Київської обласної військової адміністрації в мережах Facebook та Telegram", - написав він.
Економічна правда
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