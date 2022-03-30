Кожен може долучитися до конфіскації: запустили портал про активи осіб, причетних до агресії РФ

В Україні запустили портал повідомлень про активи осіб, причетних до агресії РФ проти України. Кожен може долучитися до арешту та конфіскації майна.

Про це повідомляється в соцмержах Офісу Генпрокурора.

Портал запустили учасники українського так званого Task Force (ОГП, НАЗК, МЗС, СБУ, НАБУ, Нацпол та Держфінмоніторинг).

Task Force взаємодіє з іншими країнами, зокрема із США та Європейським Союзом, щодо обміну даними про активи осіб, причетних до воєнних злочинів, а також щодо імплементації санкцій та протидії фізичним і юридичним особам, які порушують ці санкції.





"Для компенсації потерпілим та відбудови нашої країни ми розшукуємо майно воєнних злочинців, щоб мати змогу арештувати його в рамках кримінальних проваджень, а згодом конфіскувати", - зазначила Генеральний прокурор Ірина Венедіктова.

Якщо ви маєте інформацію про майно згаданих осіб за кордоном, повідомте про це на Порталі. https://reportsassets.nazk.gov.ua.