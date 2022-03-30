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Netflix планує відкрити офіс у Варшаві, який працюватиме і на Східну Європу

Середа, 30 березня 2022, 14:10

Стримінговий сервіс Netflix планує відкрити офіс у Варшаві - він функціонуватиме як центр для регіону Центральна та Східна Європа.

Про це йдеться у заяві компанії.

"Минуло сім років відтоді, як ми почали подорож Netflix до Центральної та Східної Європи – регіону з глибокими творчими традиціями та блискучим творчим талантом. У 2016 році ми локалізували наш сервіс у Польщі. Невдовзі після цього Netflix став доступним румунською, чеською, угорською, хорватською та українською мовами.

Сьогоднішній день знаменує ще одну віху в нашій подорожі до Центральної та Східної Європи, зближаючи нас з нашими членами та творчими партнерами. Ми раді повідомити, що пізніше цього року ми плануємо відкрити офіс Netflix CEE у Варшаві, який буде функціонувати як центр для регіону", - розповіли в Netflix.

Офіс Netflix у Варшаві є природним наступним кроком для компанії і допоможе побудувати довгострокове співробітництво в регіоні, а також поглибити існуючі зв’язки, створюючи нові можливості для творців і продюсерів контенту, кажуть у Netflix.

Економічна правда

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