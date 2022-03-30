Netflix планує відкрити офіс у Варшаві, який працюватиме і на Східну Європу
Стримінговий сервіс Netflix планує відкрити офіс у Варшаві - він функціонуватиме як центр для регіону Центральна та Східна Європа.
Про це йдеться у заяві компанії.
"Минуло сім років відтоді, як ми почали подорож Netflix до Центральної та Східної Європи – регіону з глибокими творчими традиціями та блискучим творчим талантом. У 2016 році ми локалізували наш сервіс у Польщі. Невдовзі після цього Netflix став доступним румунською, чеською, угорською, хорватською та українською мовами.
Сьогоднішній день знаменує ще одну віху в нашій подорожі до Центральної та Східної Європи, зближаючи нас з нашими членами та творчими партнерами. Ми раді повідомити, що пізніше цього року ми плануємо відкрити офіс Netflix CEE у Варшаві, який буде функціонувати як центр для регіону", - розповіли в Netflix.
Офіс Netflix у Варшаві є природним наступним кроком для компанії і допоможе побудувати довгострокове співробітництво в регіоні, а також поглибити існуючі зв’язки, створюючи нові можливості для творців і продюсерів контенту, кажуть у Netflix.
Економічна правда
"Економічна правда" тепер у Telegram. Ми відстежуємо, як швидко падає путінський режим, і які компанії приєднуються до бойкоту агресора. Підписатися можна тут.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"