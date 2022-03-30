"РУСАЛ" Дерипаски плачеться про ризики падіння показників через санкції

Російський виробник алюмінію "Русал" олігарха Олега Дерипаски заявив про ризики для його бізнесу в умовах санкцій проти РФ.

Про це пише РБК.

Так, у звітності за 2021 рік компанія зазначила, що якщо ситуація не зміниться на краще або продовжить погіршуватися, у тому числі щодо втрат значних зарубіжних ринків, які не можна буде замінити іншими, це може вдарити по бізнесу, фінансовому стану та результатам діяльності "Русала".

Компанія попередила про можливі перебої у постачанні обладнання, що "може призвести до відстрочки реалізації інвестиційних проєктів".

"Виробник алюмінію зазначив, що нещодавно оголошений урядом Росії намір змінити регулювання цін на метали на внутрішньому ринку може негативно позначитися на рентабельності компанії", - йдеться у повідомленні.

Заборона Австралії на експорт глинозему та бокситів до Росії зачепить майже 20% попиту "Русала".

"Тимчасова зупинка виробництва на Миколаївському глиноземному заводі в Україні позбавить компанію близько 20% загального обсягу виробництва глинозему, це другий найбільший глиноземний актив компанії. Крім того, компанія побоюється припинення постачання сировини з глиноземного заводу Aughinish в Ірландії, який є найбільшим глиноземним підприємством "Русала", - додає РБК.

Третій у світі виробник алюмінію зазначив, що фінансові результати також постраждають через необхідність заміщення валютних кредитних ліній рублевими, враховуючи високі відсоткові ставки на рублевому ринку, викликані "загальною нестабільністю та встановленою Банком Росії ключовою ставкою на рівні 20%".

Економічна правда