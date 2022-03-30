Суд у США відхилив апеляцію Дерипаски щодо скасування санкцій проти нього

Апеляційний суд у Вашингтоні відхилив апеляцію російського олігарха Олега Дерипаски, пов'язану із запровадженням проти нього санкцій США у 2018 році.

Про це пише Reuters із посиланням на рішення суду.

Колегія з трьох суддів визнала, що американські чиновники мали достатньо підстав для санкційних дій. Адвокат Дерипаски не відповів на запит агентства.

Російський мільярдер оскаржував в Апеляційному суді рішення федерального судді - Аміт Мехта в червні 2021 року відхилив позов Дерипаски, який оскаржує санкції. Він ухвалив, що претензії позивача не мають підстав.

Дерипаска у своєму позові стверджував, що санкції США проти нього були свавіллям. Він подав апеляційну скаргу у липні 2021 року.

На думку мільярдера, санкції проти нього та започаткованих ним компаній "привели до руйнівних наслідків для сотень тисяч людей".

"Немає жодних доказів того, що уряд діяв з причин, відмінних від тих, які він надав, а тим більше, що його заявлені причини були надуманими", - йдеться в ухвалі суду.

Суд також дійшов висновку, що Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів мало достатні докази для санкцій проти Дерипаски.

У 2018 році США ввели санкції персонально проти Дерипаски та кількох його компаній. Пізніше того ж року він домовився з Мінфіном США про зняття санкцій із трьох компаній: енергометалургійної групи En+, алюмінієвої компанії UC Rusal та енергетичної компанії "Євросибенерго".

За умовами угоди, Дерипаска відмовився від контролю у цих підприємствах, знизивши свою частку у їхньому капіталі. Сам він залишився під санкціями, які забороняють йому в'їзд до США.

Економічна правда