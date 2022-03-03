Керівник УЗ російським залізничникам: Залишайтеся вдома або потрапите до пекла

В.о. голови правління "Укрзалізниці" Олександр Камишин закликав російських залізничників не виконувати накази начальства про перевезення військових вантажів та військовослужбовців на територію України.

Звернення опубліковано на сторінці "Залізні зміни".

"Хоч би що говорила ваша пропаганда, ви несете смерть, разом із ракетами, бомбами, артилерійськими обстрілами.

Ви вже можете зрозуміти масштаб катастрофи, яку принесла російська армія на Українську землю", – йдеться у зверненні.

За словами Камишина, російським залізничникам доведеться доправляти на батьківщину залишки тіл військових та побачити "усю лють збройних сил та загонів територіальної оборони".

"Якщо ваші війська почнуть бомбардувати залізничні колії, це відріже мирних людей від евакуації. І кожен із вас потрапить під трибунал у Гаазі", – написав Камишин.

Він нагадав, що білоруси організували "рейкову війну", щоби не їхати в Україну. "Це вони не про нас думають, вони захищають себе. І правильно роблять", – йдеться у повідомленні.

"Я звертаюся до військовослужбовців залізничних військ Росії. Залишайтеся вдома. Від нашого кордону для вас є лише один напрямок. У пекло", – резюмував він.

Економічна правда