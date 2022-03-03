ДТЕК частково відновила електропостачання Бучі та Гостомеля

Енергетики ДТЕК відновили електропостачання частини населених пунктів – Бучі, Гостомеля, Гореничів, Бишева.

Про це повідомив представник компанії Олександр Шевельов на своїй сторінці у Facebook.

"Ранком українські військові підняли над містом [Буча] жовто-блакитний прапор. Одразу після цього аварійні бригади ДТЕК оперативно підключили підстанції Гостомель, Бишів і Гореничі. Тривають роботи з відновлення електропостачання решти будинків міста та навколишніх населених пунктів", – написав він.

За його словами, ситуація ускладнюється постійними обстрілами. Бригади енергетиків працюють у тісному контакті зі Збройними Силами України.

Економічна правда