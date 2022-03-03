Світова економіка може скоротитися на 1% через війну Росії проти України – дослідження

Обсяг глобальної економіки до 2023 року скоротиться на 1%, що еквівалентно 1 трильйону доларів, через розв'язану Росією війну в Україні.

Про це йдеться у результатах дослідження британського Національного інституту економічних та соціальних досліджень, передає "Інтерфакс-Україна".

Крім того, експерти організації також вважають, що рівень світової інфляції внаслідок конфлікту збільшиться на 2 процентних пункти у 2023 році.

"Росія та Україна є важливими постачальниками сировини, включаючи титан, паладій, пшеницю та кукурудзу. Тому ми передбачаємо, що посиляться проблеми з ланцюгами постачань для секторів, що використовують цю сировину, серед яких автомобільна та авіабудівна промисловість, а також виробництво смартфонів", – йдеться в дослідженні.

Втрати від нових санкцій для економіки Росії будуть частково компенсовані стрибком цін на енергоресурси. Але загалом нові обмежувальні заходи матимуть негативний ефект, і ВВП Росії, як очікується, скоротиться на 1,5% цього року і більш ніж на 2,5% до кінця 2023 року.

Інфляція в РФ може перевищити 20% вже 2022 року.