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Експорт газу з України тимчасово заборонено

Четвер, 3 березня 2022, 16:48

Міністерство енергетики України заборонило учасникам ринку експортувати природний газ із митної території нашої держави. 

Про це повідомляє у Facebook компанія "Укртрансгаз", яка є оператором газосховищ України.

Це відноситься і до газу, що зберігається у підземних газосховищах України в режимі "митний склад".

Обмеження введено наказом Міненерго № 99 від 03 березня 2022 р. у зв'язку із проведенням бойових дій на території України.

Економічна правда

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газ експорт Міненергетики

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