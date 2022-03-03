Експорт газу з України тимчасово заборонено

Міністерство енергетики України заборонило учасникам ринку експортувати природний газ із митної території нашої держави.

Про це повідомляє у Facebook компанія "Укртрансгаз", яка є оператором газосховищ України.

Це відноситься і до газу, що зберігається у підземних газосховищах України в режимі "митний склад".

Обмеження введено наказом Міненерго № 99 від 03 березня 2022 р. у зв'язку із проведенням бойових дій на території України.

Економічна правда