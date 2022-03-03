Байден просить виділити Україні ще 10 мільярди доларів допомоги

Адміністрація Байдена просить Конґрес виділити Україні додаткові 10 млрд доларів гуманітарної допомоги.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на офіційну заяву очільниці Бюджетного офісу Білого Дому Шаланди Янґ.

Раніше видання Washington Post з посиланням на свої джерела повідомило, що Білий Дім просить Конґрес виділити додаткові 32,5 млрд доларів для фінансування боротьби з коровавірусом та допомоги Україні.

Тепер у Байдена офіційно заявили про це. Конґрес просять про видатки на суму 32,5 млрд доларів, з яких 10 млрд доларів – додаткові гроші для України. Решта 22,5 млрд доларів – видатки на боротьбу з коронавірусом у США.

Ці зміни пропонують внести до проєкту видатків, який очікується ухвалити до 11 березня. Зазанчається, що попередні кошти реагування на COVID-19 майже повністю були використані.

Натомість 10 млрд доларів, які пропонують виділити Україні, спрямують на навчання українських військових, захист електричної мережі, посилення кіберзахисту і дотримання санкцій, повідомила вона.

Зокрема, 6,4 мільярда доларів у разі погодження використають на вирішення гуманітарної та безпекової в Україні.