Депутати ввели податкові ослаблення для бізнесу в умовах війни

Верховна Рада схвалила закони №7121-1 і №7125, які ослаблюють вимоги до бізнесу щодо перевірок та ліцензій, а також визначають особливості подання звітності у період дії воєнного стану.

Про це повідомив голова Податкового комітету ВРУ Данило Гетманцев.

Так, бізнесу надається можливість подати звіти та інші документи через 90 днів після припинення чи скасування воєнного стану. У період воєнного стану не здійснюватимуться будь-які перевірки щодо своєчасності та повноти подання звітів чи документів звітного характеру.

Також звільняються від відповідальності платники у разі неможливості виконання своїх обовʼязків, податкові перевірки не розпочинаються, а розпочаті перевірки зупиняються.

Операції з добровільної передачі коштів, товарів, у тому числі підакцизних, надання послуг на користь ЗСУ та підрозділів територіальної оборони, без попереднього або наступного відшкодування їх вартості, не вважаються операціями з реалізації для цілей оподаткування.

Крім того, пояснив Гетманцев, у складі витрат враховуються у повному обсязі кошти та майно, що передається ЗСУ та іншим підрозділам. Сума відшкодування вартості пального, витраченого при наданні послуг з перевезення для забезпечення потреб ЗСУ та підрозділів територіальної оборони, не включається до складу оподатковуваного доходу фізичних осіб, які надають такі послуги.

Крім того, продовжується дія ліцензій на виробництво підакцизної продукції.