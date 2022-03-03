Україна підписала з ЄС меморандум, який розблокує 600 мільйонів євро допомоги

Україна та Євросоюз підписали меморандум про взаєморозуміння, який розблокує перший транш макрофінансової допомоги Україні у розмірі 600 млн євро з пакету в 1,2 млрд євро.

Про це повідомив віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.

"Сьогодні мені випала честь підписати Меморандум про взаєморозуміння між Україною та ЄС щодо макрофінансової допомоги у розмірі 1,2 млрд євро", – написав він.

Першу частину макрофіну у 600 млн євро Україна отримає відразу щойно погодить із ЄС Меморандум про взаєморозуміння. У документі визначено структурні реформи, виконання яких необхідно для отримання другої частини допомоги.

🔴Сьогодні мені випала честь підписати Меморандум про взаєморозуміння між Україною та ЄС щодо макрофінансової допомоги у розмірі €1,2 млрд.



Цей пакет надасть підтримку українському Уряду, допомагаючи фінансувати їх потреби в героїчній боротьбі проти варварської агресії Росії pic.twitter.com/YELjWUbffs — Valdis Dombrovskis (@VDombrovskis) March 3, 2022

"Цей пакет надасть підтримку українському Уряду, допомагаючи фінансувати їх потреби в героїчній боротьбі проти варварської агресії Росії", – пише Домбровскіс.

Аби отримати другий транш макрофінансового пакету, Україні доведеться не лише виконати цей Меморандум, але й всі узгоджені з МВФ структурні маяки.

Нагадуємо:

21 лютого Рада ЄС погодила виділення нової макрофінансової допомоги Україні у розмірі 1,2 млрд євро.