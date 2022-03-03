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Україна підписала з ЄС меморандум, який розблокує 600 мільйонів євро допомоги

Четвер, 3 березня 2022, 14:08

Україна та Євросоюз підписали меморандум про взаєморозуміння, який розблокує перший транш макрофінансової допомоги Україні у розмірі 600 млн євро з пакету в 1,2 млрд євро.

Про це повідомив віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.

"Сьогодні мені випала честь підписати Меморандум про взаєморозуміння між Україною та ЄС щодо макрофінансової допомоги у розмірі 1,2 млрд євро", – написав він. 

Першу частину макрофіну у 600 млн євро Україна отримає відразу щойно погодить із ЄС Меморандум про взаєморозуміння. У документі визначено структурні реформи, виконання яких необхідно для отримання другої частини допомоги.

"Цей пакет надасть підтримку українському Уряду, допомагаючи фінансувати їх потреби в героїчній боротьбі проти варварської агресії Росії", – пише Домбровскіс.

Аби отримати другий транш макрофінансового пакету, Україні доведеться не лише виконати цей Меморандум, але й всі узгоджені з МВФ структурні маяки.

Нагадуємо:

21 лютого Рада ЄС погодила виділення нової макрофінансової допомоги Україні у розмірі 1,2 млрд євро.

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Економічна правда
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