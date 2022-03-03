Франція арештувала 86-метрову яхту глави "Роснєфти" Сєчина

Французька влада конфіскувала яхту, яку пов'язують з керівником "Роснефти" Ігорем Сєчиним – близьким союзником президента Росії Володимира Путіна.

Про це пише Reuters.

Яхту конфіскували у середземноморському порту Ла-Сьота, заявив міністр фінансів Франції Бруно Ле Мер.

"Спасибі французьким митникам, які застосовують санкції Європейського Союзу проти тих, хто наближений до російського уряду", - написав Ле Мер у Twitter.

У заяві міністерства фінансів повідомляється, що яхта належить організації, основним акціонером якої був названий Сєчин.

Фото: YouTube / ON HOLIDAYS IBIZA

Крім того, французька влада в четвер також конфіскувала ще одне вантажне судно в порту Луаре, Бретань, яке також було пов’язане з російськими інтересами.

Раніше УП писала, що яхта "Amore Vero" керівника нафтогазодобувної компанії "Роснєфть" Ігоря Сєчина стоїть у Франції біля Марселя у порту "LA CIOTAT"

"Amore Vero" - яхта довжиною 85,6 метрів. Вартість яхти складає близько 200 мільйонів доларів. Це одна з найбільших яхт у світі.

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Економічна правда