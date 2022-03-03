Дефолту не буде: Україна виплатила купон за євробондами

Міністерство фінансів першого березня здійснило купонний платіж за єврооблігаціями з погашенням у вересні 2022 року.

Про це повідомив заступник виконавчого директора Міжнародного валютного фонду Владислав Рашкован на своїй сторінці у Facebook з посиланням на слова міністра фінансів Сергія Марченка.

"Ми виконуємо свої боргові зобов'язання у повному обсязі. 1 березня 2022 відбувся купонний платіж за єврооблігаціями з погашенням у вересні 2022 року", – повідомив Марченко.

У міністерстві фінансів запевняють, що навіть за умов військової агресії Мінфін, Казначейство та НБУ забезпечують проведення всіх необхідних платежів.

Станом на 28 лютого залишки на єдиному казначейському рахунку становили 33 млрд. грн, що достатньо для поточних виплат.

Для порівняння: вісім років тому після втечі Віктора Януковича, коли Російська Федерація розпочала окупацію Криму, на рахунку у Держказначействі було лише 108,1 тис. грн.

Економічна правда