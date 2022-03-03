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Інтернет "Укртелекому" сповільнився в 12 областях через пошкодження, фахівці відновлюють

Четвер, 3 березня 2022, 10:20

Критична інфраструктура АТ "Укртелеком" продовжує працювати, але 12 обласних центрів відчувають зниження швидкості доступу до інтернету.

Про це йдеться у повідомленні компанії.

"Національна мережа забезпечує зв'язок. Послуги фіксованого доступу до інтернету та телефонії надаються у всіх областях України", – йдеться в повідомленні компанії.

Через пошкодження магістральних ліній під час бойових дій у Житомирській та Запорізькій областях абоненти 12 обласних центрів відчувають зниження швидкості доступу до інтернету. Це Херсонська, Рівненська, Житомирська, Хмельницька, Тернопільська, Вінницька, Запорізька, Миколаївська, Львівська, Івано-Франківська, Волинська та Закарпатська області.

"Пріоритет інтернет-доступу в цих областях надається сервісам ЗСУ, органам державної влади та соціальної інфраструктури. Фахівці компанії докладають максимальних зусиль для відновлення пошкоджених ділянок магістралі. Просимо абонентів у цих областях з розумінням ставитися до цієї складної ситуації", – наголошують в "Укртелекомі".

Також продовжуються незначні обмеження міжнародного інтернет-трафіку через пошкодження елементів інфраструктури. Фахівці компанії активно працюють над подоланням цього обмеження в найближчі один-два дні.

У компанії наголошують, що послуги фіксованої телефонії не зазнають жодних обмежень і доступні для абонентів.

Економічна правда

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Укртелеком війна

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