Ціна на нафту знизилася до 109 доларів

Ціни на нафту еталонних марок знову перейшли до зниження 29 березня після російсько-українських переговорів у Стамбулі.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Травневі ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures знизилися в ціні на 3,48 долара (3,09%) – до 109 доларів за барель.

Вартість ф'ючерсу на WTI на травень на торгах Нью-Йоркської товарної біржі знизилася на 3,59 долара за барель (3,39%) – до 102,37 долара за барель.

Нафта дешевшає на тлі "надій на прогрес у мирних переговорах Росії та України", зазначив голова компанії Sun Global Investments Міхір Кападія.

Раніше аналітики Commerzbank з посиланням на галузеві дані та відомості Bloomberg повідомили, що експорт російської нафти за тиждень, що завершився 23 березня, становив 3,63 млн барелів на добу, впавши на 26,4% щодо попереднього тижня.

Також увага трейдерів спрямована на чергове засідання ОПЕК+, яке заплановане на четвер.

Нещодавні заяви представників групи дозволяють припустити, що ОПЕК+ вирішить збільшити видобуток відповідно до узгодженого раніше графіка.