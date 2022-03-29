Держспецзв'язку попереджає про небезпечні листи із темою "Заборгованість по зарплаті"
Урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку, зафіксувала розповсюдження небезпечних електронних листів із темою "Заборгованість по зарплаті" серед держорганів України.
Про це повідомляє Держспецзв'язку у Telegram.
"У додатку до листа розміщений документ "Заборгованість по зарплаті.xls", який містить легітимні статистичні дані та макрос. Водночас до згаданого документу у вигляді вкладення додано кодовані дані. Макрос після активації здійснить їх декодування, створить EXE-файлу "Base-Update.exe" на комп'ютері та запустить його.
Згаданий файл здійснить завантаження і запуск іншого завантажувача, який, своєю чергою, забезпечить завантаження і запуск на комп'ютері одразу двох шкідливих програм: GraphSteel та GrimPlant", - пояснюють у відомстві.
Виявлену активність асоційовано з дільністю групи UAC-0056.
У разі виявлення вказаного повідомлення просять не відкривати файлів та негайно повідомити про це на пошту cert@cert.gov.ua.
Детальніше про інцидент та індикатори компрометації - на сайті CERT-UA.
Економічна правда
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