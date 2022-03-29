Понад 60% українських айтівців переїхали через війну

Наразі, за місяць від початку війни, більшість українських айтівців повноцінно працюють, понад 60% мусили покинути дім та тимчасово переїхати.

Про це йдеться у дослідженні, проведеному профільним порталом DOU. Участь в опитуванні взяли 6812 українських ІТ-спеціалісти

Так, через місяць після початку війни в Україні більшість ІТ-спеціалістів повернулися до роботи: 84% опитаних працюють фултайм, тобо повний робочий день, ще 7% – парт-тайм. У пошуку роботи знаходяться 6%.

Лише 3% респондентів зазначили, що їх мобілізували, але ця частка може насправді бути більша, адже не у всіх є доступ до інтернету та можливість взяти участь в опитуванні.

Для 65% айтівців навантаження не змінилося, але керівники та менеджери найвищого рівня зазначають, що роботи побільшало – найімовірніше, через адаптацію бізнесу до умов війни.

Щодо доходу, у 90% тих, хто працює, як і раніше, доходи не змінилися чи практично не змінилися. Проте серед тих, у кого кількість проєктів зменшилась, 58% зберегли свій дохід, а у 37% він знизився.

Найменше постраждали від початку війни ІТ-спільноти Львова та Івано-Франківська: лише 3% спеціалістів тут втратили роботу через війну, у 12% зменшилася кількість проєктів. У 85% ІТ-спеціалістів з цих міст не змінився чи практично не змінився дохід за цей час.

Найсильніше постраждали спеціалісти з Дніпра: близько третини з них втратили роботу чи зазначили про зменшення кількості проєктів. Близько чверті спеціалістів це торкнулося у Києві, Харкові та Одесі.

Серед 61% опитаних ІТ-спеціалістів, які тимчасово переїхали, майже половина ІТ-спеціалістів (46%) переїхали в безпечніше місце в Україні, ще 14% виїхали за кордон. Найчастіше переїжджали айтівці з Харкова (87% респондентів) і Чернігова (89%), а їхали, натомість, переважно до Львова – туди релокувалися 11% всіх опитаних, або 23% тих, хто переїхав в межах України.

Близько чверті тих, хто виїхав за кордон, або не планують повертатися взагалі, або ще не вирішили. Серед тих, хто переїхав у межах України, не планують повертатися або не впевнені щодо повернення лише 14%.