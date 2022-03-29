Авіакомпанія Emirates не планує йти з Росії

Авіакомпанія Emirates (ОАЕ) продовжуватиме працювати в Росії, оскільки росіяни мають повне право продовжувати подорожувати попри санкції.

Про це заявив президент авіаперевізника Тім Кларк в інтерв'ю Bloomberg TV.

"Росіяни мають право подорожувати, незважаючи на події в Україні. Метою санкцій не має бути народ Росії - їм так само завдає шкоди те, що відбувається в Україні, як і всім іншим", - вважає Кларк.

За його словами, Emirates виконуватиме регулярні рейси в Росії доти, доки за це виступає власник авіакомпанії - уряд Дубая.

Наразі авіакомпанія виконує два рейси до Москви та один до Санкт-Петербурга щодня. Глава Emirates зазначив, що кількість пасажирів на рейсах "досить здорова", спостерігається високий попит на перевезення багажу.

"На тлі взаємних заборон на використання повітряного простору російські та багато іноземних авіаперевізників були змушені значно скоротити кількість рейсів.

Emirates виявилася однією з небагатьох авіакомпаній, що залишилися, що пов'язують Росію з рештою світу", - пише агентство.

Кларк доав, що авіакомпанія може вільно літати через повітряний простір Росії і робить це на маршрутах до міст на західному узбережжі США.

Економічна правда