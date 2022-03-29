Наглядова рада Мосбіржі рекомендувала не виплачувати дивіденди акціонерам

Наглядова рада Мосбіржі рекомендувала річним загальним зборам акціонерів не виплачувати дивіденди за 2021 рік.

Про це йдеться у повідомленні компанії.

"Дане рішення ґрунтується на дивідендній політиці, яка передбачає пріоритетність дотримання встановлених вимог до капіталу в компаніях Групи "Московська Біржа" над розподілом дивідендів", - зазначили там, додавши, що дивідендна політика біржі не змінюється.

А наглядова рада має намір повернутися до обговорення питання про виплату дивідендів протягом 2022 року.

Акціонерами Московської біржі є понад 370 тисяч фізичних та понад одна тисяча юросіб. Частка акцій, що у вільному обігу (free-float), становить 63%.

Нагадуємо:

Мосбиржа недавно открыла торги акциями после почти месячного перерыва. Площадка приостанавливала торги на фондовом рынке 28 февраля на фоне рекордного обвала после начала вторжения в Украину.