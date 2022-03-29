На тлі переговорів України та РФ зросли світові акції

На тлі переговорів делегацій України та РФ у Туреччині світові індекси та акції відзначилися зростанням.

Про це повідомляє AP.

Так, німецький індекс DAX підскочив на 1,3% до 14599,17 пункту, а CAC40 у Парижі виріс на 1,7% до 6700,18 пункту. Британський FTSE 100 додав 0,8% до 7531,55 пунктів.

На Уолл-стріт ф'ючерси на S&P 500 та промисловий індекс Dow додали 0,3%. На азіатських торгах токійський Nikkei 225 виріс на 1,1% до 28 252,42 пунктів, а Kospi в Сеулі додав 0,4% до 2740,13 пунктів. Індекс Hang Seng у Гонконгу зріс на 0,8% до 21 864,68 пункту.

Нагадуємо:

29 березня переговорні команди України та Росії зустрілися у Стамбулі, перед ними виступив президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган та закликав до перемир'я.