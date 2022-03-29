Maersk попереджає про збільшення термінів доставки через локдаун у Шанхаї

Данський оператор контейнерних перевезень Moeller-Maersk AS попередив, що карантинні обмеження, введені владою Шанхая у зв'язку зі зростанням захворюваності на COVID-19, матимуть негативні наслідки для сектора і призведуть до зростання вартості транспортування.

Про це пише The Wall Street Journal.

Влада Шанхаю з понеділка закрила на чотири дні східну частину міста, в якій знаходиться фінансовий район та індустріальні парки, для проведення масового тестування громадян. З 1 квітня буде закрито західну частину міста.

Наразі шанхайський порт відкритий, однак товарні склади закриті, і транспортування товарів у порт та з порту призупинено.

"Перевезення вантажів до Шанхаю і Шанхаю скоротяться на 30% через локдаун, який діятиме в районах Пудун і Пусі до 5 квітня. У зв'язку з цим час доставки збільшиться, і витрати на транспортування можуть зрости", – заявила Maersk.

Усі оптові товарні склади у Шанхаї закриті до п'ятниці, повідомила компанія.

Maersk також зазначила, що проблеми у ланцюжках поставок у США, Європі та Азії зберігаються, у зв'язку з чим глобальне операційне середовище залишається складним.

Серед інших факторів, що негативно впливають на операції компанії, поширення штаму "омікрон" у Європі та США, а також несприятливі погодні умови та війна Росії проти України.

"Попит залишається виключно високим, що робить все більш серйозний тиск на глобальні ланцюжки поставок, оскільки наші потужності є недостатніми", – зазначають у компанії.