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ЗМІ: США хочуть перекрити РФ доступ до деталей для військової техніки

Вівторок, 29 березня 2022, 10:46

США хочуть вжити заходів, щоб обмежити можливості Росії купувати запчастини для військових потреб за кордоном.

Про це повідомляє Financial Times.

За словами співрозмовника, Вашингтон націлюється на "ключові вузли в ланцюжках поставок, щоб послабити збройні сили Росії та її оборонну промисловість, яка, як і раніше, спирається на західні технології".

Нагадуємо:

Міністерство торгівлі США цього місяця вжило заходів експортного контролю за забороною Росії доступу до напівпровідників, телекомунікацій, обладнання для забезпечення інформаційної безпеки, лазерів і датчиків, що містять американські технології, навіть якщо вони були зроблені за межами США.

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Економічна правда
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