ЗМІ: США хочуть перекрити РФ доступ до деталей для військової техніки
США хочуть вжити заходів, щоб обмежити можливості Росії купувати запчастини для військових потреб за кордоном.
Про це повідомляє Financial Times.
За словами співрозмовника, Вашингтон націлюється на "ключові вузли в ланцюжках поставок, щоб послабити збройні сили Росії та її оборонну промисловість, яка, як і раніше, спирається на західні технології".
Нагадуємо:
Міністерство торгівлі США цього місяця вжило заходів експортного контролю за забороною Росії доступу до напівпровідників, телекомунікацій, обладнання для забезпечення інформаційної безпеки, лазерів і датчиків, що містять американські технології, навіть якщо вони були зроблені за межами США.
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