Імпортозаміщення за залізною завісою: в РФ запустили свій аналог Instagram

Російська версія забороненої в РФ соцмережі Instagram від Meta з назвою "Росграм" запрацювала в пілотному режимі.

Про це повідомляється у її каналі в Telegram.

З відео видно, що дизайн застосунку копіює оригінальний дизайн Instagram, але не має, наприклад, можливості редагування фото. Спершу доступ буде відкритий для блогерів та інвесторів, у квітні – для всіх інших.

Нагадуємо:

У п’ятницю, 11 березня, генпрокуратура РФ попросила обмежити доступ до Instagram та звернулася до суду, аби визнати Meta екстремістською організацією. За кілька годин після звернення "Роскомнадзор" заявив, що заблокує Instagram.

Ще раніше "Роскомнадзор" ухвалив рішення про блокування доступу до мережі Facebook у Росії.

21 березня Тверський суд Москви визнав корпорацію Meta незаконною за екстремістську діяльність.