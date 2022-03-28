Понад 50 тисяч підприємців подали заявки на перехід на зменшену податкову ставку
Понеділок, 28 березня 2022, 20:18
У перший день прийому заяв на перехід на сплату 2% єдиного податку, податкова служба прийняла понад 50 000 заявок.
Про це заявив нардеп Денило Гетманцев.
Раніше депутати ухвалили закон № 7137-д. Відповідно до нього фізичні особи-підприємці та юрособи з оборотом до 10 млрд грн можуть сплачувати єдиний податок з обороту в обсязі 2% за правилами, встановленими для 3-ї групи платників єдиного податку, тобто зі звільненням від податку на прибуток, ПДВ та інших платежів.
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