Понад 50 тисяч підприємців подали заявки на перехід на зменшену податкову ставку

У перший день прийому заяв на перехід на сплату 2% єдиного податку, податкова служба прийняла понад 50 000 заявок.

Про це заявив нардеп Денило Гетманцев.

Раніше депутати ухвалили закон № 7137-д. Відповідно до нього фізичні особи-підприємці та юрособи з оборотом до 10 млрд грн можуть сплачувати єдиний податок з обороту в обсязі 2% за правилами, встановленими для 3-ї групи платників єдиного податку, тобто зі звільненням від податку на прибуток, ПДВ та інших платежів.