Великий виробник пива наказав призупинити випуск Bud у Росії

Пивоварна компанія Anheuser-Busch InBev звернулася до контролюючого акціонера бізнесу в Росії Anadolu Efes з проханням призупинити дію ліцензії на виробництво та продаж пива бренду BUD у Росії.

Про це йдеться у заяві на сайті компанії.

Об'єднана компанія AB InBev Efes продовжує роботу на території Росії, повідомили в пресслужбі.

У Росії у AB InBev Efes 11 заводів. Окрім бренду BUD компанія постачає пиво марок "Клинське", "Білий ведмідь", Corona Extra, Hougaarden, Leffe, Spaten та інших.

Раніше про відхід з Росії оголосила данська пивоварна компанія Carlsberg (бренди Carlsberg, Kronenbourg, Holsten, Tuborg, власник заводів "Балтика").

Чеський Plzensky Prazdroj (бренди Pilsner Urquell, Velkopopovický Kozel і Gambrinus), Budejovicky Budvar (Budweiser Budvar), а також голландський пивоварний концерн Heineken (Heineken, , "Три Ведмеді", "Жигулівське") теж вирішили припинити постачання в Росію.

Економічна правда