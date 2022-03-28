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Якщо немає доступу до Укрпошти: всі соціальні виплати дозволили отримувати в Ощадбанку

Понеділок, 28 березня 2022, 18:28

Соціальні виплати дозволили отримувати в Ощадбанку незалежно від того, де клієнт отримував їх раніше.

Про це повідомляє пресслужба Ощадбанку.

"У випадку, якщо клієнт переїхав та поруч немає відділення Укрпошти, всі соціальні виплати можна отримати в Ощадбанку незалежно від місця реєстрації та проживання", – йдеться у повідомленні.

Для отримання соціальних виплат з собою потрібно мати паспорт, довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру та пенсійне посвідчення (за наявності). 

Ті особи, яким виплати надходять на картку Ощаду, будуть отримувати виплати як і раніше – безготівковим переведенням.

Із переліком працюючих відділень Ощаду можна ознайомитися за посиланням.

Економічна правда

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Ощадбанк Укрпошта пенсії соцвиплати
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