В РФ починають регулювати ціни на хліб

Росія запускає мораторій на підвищення цін на хліб через зростання вартості сировини і виділяє для цього 2,5 млрд рублів (25 млн доларів).

Про це пише кремлівське ЗМІ ТАСС з посиланням на пресслужбу віцепрем’єрки РФ Вікторії Абрамченко.

"Для стабілізації цін на хліб уряд уже виділив 2,5 млрд рублів з федерального бюджету, кошти вже направлені в регіони. Це дозволить запустити механізм мораторію на підвищення цін на хліб. Завдяки федеральним та регіональним субсидіям виробники зможуть зафіксувати ціни на рівні початку або середини березня 2022 року та не допустити зростання цін до кінця року", – зазначила вона.

Додатково для двох видів соціально значущого хліба пропонується добровільне обнулення націнки торгових мереж та скорочення відтермінування платежів до одного дня.

Зазначається, що представники хлібопекарської галузі на Росії підкреслюють зростання вартості хлібобулочних виробів у зв'язку із підвищенням цін на сировину та матеріали для виробництва готової продукції.