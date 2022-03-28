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Збитки енергетики від війни досягли двох мільярдів доларів – міністр

Понеділок, 28 березня 2022, 14:22
 
міненерго

Збитки енергетичної галузі від повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України станом на кінець березня становлять 2 мільярди доларів.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко в інтерв'ю ЕП.

"Ми робимо [підрахунки збитку] на щоденній основі, є відповідний механізм. Сьогодні збитки оцінюються вже на рівні близько двох мільярдів доларів", – заявив Галущенко.

За його словами, ця цифра враховує не тільки вартість активів, а і недовироблену електроенергію та потенційний прибуток від її продажу.

Галущенко підтвердив, що Україна втратила контроль над сховищами відпрацьованого ядерного палива. Проте в планах уряду побудувати нове ЦХОЯТ.

"Ми розглядаємо опцію побудувати нове сховище, яке буде аналогом тому, що є на Запорізькій АЕС. Ми можемо побудувати його досить швидко. Інших деталей не скажу. Обмежимось тим, що воно буде збудовано на одній з наших атомних станцій", – повідомив міністр.

Детальніше читайте в інтерв'ю: Міністр енергетики: хтось має пояснити цим "обізянам", що не варто стріляти з танків по атомних об'єктах

Економічна правда

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Міненергетики енергетика війна АЕС
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