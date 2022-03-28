Міністр енергетики пояснив, чому Україна продовжує транзит російського газу

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Україна не може зупинити транзит російського газу, бо це означатиме невиконання взятих на себе зобов'язань перед європейськими компаніями.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко в інтерв'ю ЕП.

"Тут складна ситуація, тому що ми надаємо послугу з транзиту, а споживачі, або контрагенти – це європейські компанії… Уже всі говорять про те, що треба максимально диверсифікувати постачання в Європу. На це безумовно потрібен час, зробити це миттєво складно", – заявив Галущенко.

За словами міністра, наразі треба докласти зусиль, щоб гроші за газ не доходили до росіян, а були "заморожені".

"Ключове, що ми всім кажемо: ви не можете платити росіянам ці кошти. Треба ввести окремі ескроу-рахунки, на які гроші за російські енергоресурси будуть депонуватись. А вже питання перерахування цих грошей росіянам буде вирішуватися у залежності від того, як швидко вони підуть геть з України. Ці кошти можуть бути використані для компенсації наших втрат", – сказав він.

На думку міністра, такі дії не вважатимуться порушенням контракту, бо гроші сплачуються, "просто росіяни не можуть фізично їх отримати".

"Юридично це можливо обґрунтувати", – додав він.

На думку Галущенка, рано чи пізно Україна втратить роль транзитера газу.

"Ми маємо готуватись до цього, і зменшення чи припинення транзиту ми зможемо компенсувати в тому числі за рахунок імпорту, який вже системно відбувається. І "Нафтогаз" вже дуже серйозно цю ситуацію розглядає", – сказав Галущенко.

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Економічна правда